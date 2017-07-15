КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Обстрелов в районе Авдеевки в Донбассе в пятницу, когда получил ранение депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей, зафиксировано не было, сообщили в пресс-центре штаба военной операции в Донбассе.

В пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Дейдей ранен в районе промзоны в Донбассе. Позже она уточнила, что депутат получил осколочное ранение. Прокуратура завела уголовное дело по факту ранения депутата.

"Четырнадцатого июля в период до 21:30 (совпадает с мск) никаких обстрелов в районе Авдеевки зафиксировано не было. Единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи "промзоны". То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время тем более зафиксировано не было", — цитирует пресс-центр штаба военной операции в Донбассе издание "Украинская правда".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную раду представление о лишении депутатской неприкосновенности Дейдея, подозреваемого в незаконном обогащении. Позже регламентный комитет Рады счел это представление недостаточно обоснованным, немотивированным и не содержащим конкретных фактов. Верховная рада Украины на заседании не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности Дейдея.

На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.