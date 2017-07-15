США
15.0715 июля20:02МСК
USD59.88-0.30
EUR68.36-0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Перевернем весь мир: Кадыров разъяснил свое заявление о ядерных ракетах

19:2415.07.2017
(обновлено: 19:31 15.07.2017)
21088411
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкИзбранный глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время церемонии инаугурации в ГрозномИзбранный глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время церемонии инаугурации в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал собственное заявление об автоматическом запуске ракет в случае, если по России будет нанесен ядерный удар, подтвердив, что "это не просто слова".

Танк Т-14 Армата на репетиции военного парада на Красной площади в Москве. 2017 год
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
НАТО в ужасе от растущей мощи России и готовится дать "ответ"
Речь об этом шла в интервью, которое глава Чечни дал американскому телеканалу HBO. Среди прочего, американский журналист спросил Кадырова, считает ли он США врагом России.

"Америка для нас — не такое сильное государство, чтобы рассматривать ее как врага России", — ответил глава Чечни.

В России же сильная власть, кроме того, она является ядерной державой, напомнил он. "Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически наши ядерные ракеты полетят, мы весь мир перевернем", — добавил Кадыров.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
США нам не враги: Путин рассказал о внешнеполитических планах России
В интервью глава Чечни также обвинил США в том, что они ведут "политику против России, против руководства государства". При этом он решительно заявил, что готов отдать жизнь за Россию.

"Посмотрим, что у кого получится", — заключил Кадыров.

Позже глава Чечни подтвердил свое высказывание в Telegram.

"Это не просто слова. Мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать", — написал он.

Ответить на любые угрозы

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что нынешний научно-технологический потенциал российского оборонного комплекса позволяет адекватно отвечать на все новые вызовы.

"Конечно, по количеству кораблей, самолетов, безусловно, мы не можем сравниться с совокупным потенциалом НАТО. Нас хотят толкнуть в разорительную гонку вооружений, но мы не будем провоцироваться. Но эффективность применения наших Вооруженных сил на основе принципа оборонительной достаточности такова, что гарантирует, что ни один агрессор не рискнет развязать агрессивную войну против нашей страны", — сказал он.

Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Сергей Орлов
Перейти в фотобанк
Москва – под надежной защитой. Даже на Западе это признают
Недавно издание The National Interest признало, что самый защищенный от ядерного удара город в мире — это Москва, которая обошла в рейтинге Вашингтон. А британская The Independent раскрыла уязвимые точки для потенциального ответного ядерного удара по Америке. Если лет 50 назад советская ядерная бомба могла упасть в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, то сегодня мишенью российских ракет вполне может стать Северная Дакота или Монтана, считает издание. Как утверждают британцы, удары будут наноситься не по городам, а по военным объектам – для уничтожения ядерных сил Америки.

При этом российские власти неоднократно предупреждали об опасностях нарушения ядерного баланса в мире. Как заметил президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, если между Россией и США начался бы "горячий конфликт", "этого бы никто не пережил".

Заберите геев

Фрагменты из интервью Кадырова широко цитируются в ведущих западных СМИ. Большое внимание привлек комментарий главы Чечни в связи с сообщениями о задержаниях и похищениях в республике людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Это ерунда", — сказал Кадыров в ответ на вопрос журналиста.

"У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху… Подальше от нас…"  — продолжил он.

Ранее глава Чечни говорил о том, что против республики и ее народа развязана целенаправленная, хорошо проплаченная информационная и идеологическая война.

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Фонде им. Кербера, Берлин. 13 июля 2017
© Фото : МИД России
Нет ни одного факта, говорящего о преследовании геев в Чечне, заявил Лавров
"Мы всегда думали, что с террористами и экстремистами трудно воевать. Но, как оказалось, намного легче воевать, если видишь своего врага, чем отбивать атаки тех, кто прячет истинное лицо под маской доброжелателя", — заявил он на совещании по итогам полугодия с руководством и командирами подразделений МВД по Чечне.

По его словам, такое объяснение объясняется тем, что на Западе не заинтересованы в том, чтобы чеченский народ сохранил свою идентичность.

"Если во Франции кто-то выходит замуж за покойного — это нормально. А если в Чечне совершеннолетняя девушка официально выходит замуж при обоюдном согласии, то это большое преступление. Об этом сразу говорят в Европе, Совете безопасности. Им не нравится, когда мы пропагандируем здоровый образ жизни, призываем молодежь строить свою жизнь, основываясь на вере и национальных интересах. Они хотят, чтобы наш народ как можно ниже пал и никогда не поднимался", — сказал Кадыров.

Статья о том, что Чечне массово задерживают людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, опубликованная "Новой газетой" в апреле, вызвала большой резонанс в российском обществе.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Тема ЛГБТ используется Западом как повод для провокаций, считает Слуцкий
Чеченские официальные лица неоднократно заявляли, что эта информация не соответствует действительности и что не нашлось даже косвенных подверждений материалов "Новой газеты", а сам Кадыров подчеркивал, что  "подобное явление не характерно для чеченского народа". 

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в свою очередь сообщала, что "Новая газета" передала ей имена людей, которые якобы подверглись гонениям. Однако в середине июня она заявила, что к ней до сих пор не обратился ни один якобы пострадавший от преследования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что нет оснований не верить словам главы Чечни об отсутствии репрессий в отношении геев в республике.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
aleks.291974
кадыров правильно сказал заберите себе от нас подальше
19:51
15.07.2017
ОтветитьНе отвечать
WWW GIN
Настоящий патриот.
19:50
15.07.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена