Перевернем весь мир: Кадыров разъяснил свое заявление о ядерных ракетах

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал собственное заявление об автоматическом запуске ракет в случае, если по России будет нанесен ядерный удар, подтвердив, что "это не просто слова".

Речь об этом шла в интервью, которое глава Чечни дал американскому телеканалу HBO . Среди прочего, американский журналист спросил Кадырова, считает ли он США врагом России.

"Америка для нас — не такое сильное государство, чтобы рассматривать ее как врага России", — ответил глава Чечни.

В России же сильная власть, кроме того, она является ядерной державой, напомнил он. "Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически наши ядерные ракеты полетят, мы весь мир перевернем", — добавил Кадыров.

В интервью глава Чечни также обвинил США в том, что они ведут "политику против России, против руководства государства". При этом он решительно заявил, что готов отдать жизнь за Россию.

"Посмотрим, что у кого получится", — заключил Кадыров.

Позже глава Чечни подтвердил свое высказывание в Telegram.

"Это не просто слова. Мы так и сделаем. За наше государство готовы жизнь отдать", — написал он.

Ответить на любые угрозы

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что нынешний научно-технологический потенциал российского оборонного комплекса позволяет адекватно отвечать на все новые вызовы.

"Конечно, по количеству кораблей, самолетов, безусловно, мы не можем сравниться с совокупным потенциалом НАТО. Нас хотят толкнуть в разорительную гонку вооружений, но мы не будем провоцироваться. Но эффективность применения наших Вооруженных сил на основе принципа оборонительной достаточности такова, что гарантирует, что ни один агрессор не рискнет развязать агрессивную войну против нашей страны", — сказал он.

Недавно издание The National Interest признало, что самый защищенный от ядерного удара город в мире — это Москва, которая обошла в рейтинге Вашингтон. А британская The Independent раскрыла уязвимые точки для потенциального ответного ядерного удара по Америке. Если лет 50 назад советская ядерная бомба могла упасть в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, то сегодня мишенью российских ракет вполне может стать Северная Дакота или Монтана, считает издание. Как утверждают британцы, удары будут наноситься не по городам, а по военным объектам – для уничтожения ядерных сил Америки.

При этом российские власти неоднократно предупреждали об опасностях нарушения ядерного баланса в мире. Как заметил президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, если между Россией и США начался бы "горячий конфликт", "этого бы никто не пережил".

Заберите геев

Фрагменты из интервью Кадырова широко цитируются в ведущих западных СМИ. Большое внимание привлек комментарий главы Чечни в связи с сообщениями о задержаниях и похищениях в республике людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Это ерунда", — сказал Кадыров в ответ на вопрос журналиста.

"У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху… Подальше от нас…" — продолжил он.

Ранее глава Чечни говорил о том, что против республики и ее народа развязана целенаправленная, хорошо проплаченная информационная и идеологическая война.

"Мы всегда думали, что с террористами и экстремистами трудно воевать. Но, как оказалось, намного легче воевать, если видишь своего врага, чем отбивать атаки тех, кто прячет истинное лицо под маской доброжелателя", — заявил он на совещании по итогам полугодия с руководством и командирами подразделений МВД по Чечне.

По его словам, такое объяснение объясняется тем, что на Западе не заинтересованы в том, чтобы чеченский народ сохранил свою идентичность.

"Если во Франции кто-то выходит замуж за покойного — это нормально. А если в Чечне совершеннолетняя девушка официально выходит замуж при обоюдном согласии, то это большое преступление. Об этом сразу говорят в Европе, Совете безопасности. Им не нравится, когда мы пропагандируем здоровый образ жизни, призываем молодежь строить свою жизнь, основываясь на вере и национальных интересах. Они хотят, чтобы наш народ как можно ниже пал и никогда не поднимался", — сказал Кадыров.

Статья о том, что Чечне массово задерживают людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, опубликованная "Новой газетой" в апреле, вызвала большой резонанс в российском обществе.

Чеченские официальные лица неоднократно заявляли, что эта информация не соответствует действительности и что не нашлось даже косвенных подверждений материалов "Новой газеты", а сам Кадыров подчеркивал, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в свою очередь сообщала, что "Новая газета" передала ей имена людей, которые якобы подверглись гонениям. Однако в середине июня она заявила, что к ней до сих пор не обратился ни один якобы пострадавший от преследования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что нет оснований не верить словам главы Чечни об отсутствии репрессий в отношении геев в республике.