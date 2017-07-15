Напавший на туристок в Хургаде окончил исламский вуз, сообщили СМИ

КАИР, 15 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Напавший на иностранных туристок в Хургаде 28-летний Абдель Рахман закончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета "Аль-Азхар", а затем год работал бухгалтером в Саудовской Аравии, сообщает новостной портал газеты "Аль-Вафд" со ссылкой на свидетельства соседей преступника по его родной деревне.

"Это очень простой молодой человек. Он жил в большой дружной семье: родители, две сестры и еще один брат. Хороший парень, никаких проблем с ним не было. Когда учился, подрабатывал в Хургаде, чтобы оплачивать университет. После получения диплома уехал в Саудовскую Аравию, где год работал бухгалтером в автосалоне. Затем вернулся в Египет, потом снова уехал работать в Хургаду", — рассказывают соседи.

Убитые горем родители отказываются общаться с журналистами, они не могут поверить, что их сын может быть замешан в истории с нападением на иностранных туристок в Хургаде.

Мужчина с ножом в пятницу по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и России. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Всех пострадавших в субботу перевезли в госпиталь имени Насера в Каире, где они пройдут обследование и необходимое лечение.

Нападавший был задержан. Мотивы преступления пока не известны. По имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта.