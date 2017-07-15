Нападение на иностранцев в Хургаде не повлияло на турпоток в город

КАИР, 15 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Заполняемость гостиниц в Хургаде сохраняется на хорошем уровне, несмотря на нападение, совершенное в пятницу на иностранных туристок, сказал РИА Новости депутат парламента Египта, представитель комитета по туризму Ясмин Абу Талеб.

Мужчина с ножом в пятницу по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и России. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Всех пострадавших в субботу перевезли в госпиталь имени Насера в Каире, где они пройдут обследование и необходимое лечение.

"В Хургаде заполняемость гостиниц сохраняется на хорошем уровне, прибывают новые иностранные туристические группы. На данный момент неизвестно ни об одном случае отмены бронирования или программ отдыха со стороны туроператоров, сотрудничающих с гостиницами Хургады", — сообщил он.

По мнению депутата, инцидент в Хургаде серьезно не повлияет на приток иностранных туристов в Египет. "Предварительные данные говорят о том, что это криминал, а не теракт. Мы ожидаем завершения расследования и официального заявления следствия об обстоятельствах преступления", — добавил он.

Нападавший был задержан. Мотивы преступления пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта.