В Бенгази открылся аэропорт, не работавший три года из-за войны

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Международный аэропорт "Бенина" рядом с Бенгази в Ливии, закрытый три года назад из-за вооруженных столкновений в городе, открылся в субботу для коммерческих полетов, передает агентство Рейтер.

По его данным, первые рейсы направились в столицу — Триполи, в город Куфра на юго-востоке страны, а также в столицу Иордании Амман. Запланированы полеты в Тунис и из него, Турцию (Стамбул), Египет (Александрия) и город Зинтан на западе Ливии.

Авиасообщение обеспечивают две государственные авиакомпании — Libyan Airlines и Afriqiyah Airways. Пассажирам после закрытия аэропорта "Бенина" приходилось добираться до аэропорта "Аль-Абрак", расположенного в четырех часах езды к востоку от Бенгази, отмечает агентство.

В начале месяца командующий ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о полном освобождении от террористических группировок второго по значимости города Ливии — Бенгази. Ливийская армия под руководством маршала Хафтара вела операцию в Бенгази против боевиков ИГ* и "Аль-Каиды"* более двух лет.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

*Запрещенная в России террористическая организация