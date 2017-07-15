В ДРК повстанцы похитили американского журналиста

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Повстанцы в Демократической Республике Конго (ДРК) похитили американского журналиста и 11 местных охранников в ходе нападения на контрольно-пропускной пункт рядом с природным заповедником, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правозащитную организацию.

По данным агентства, нападение произошло в провинции Итури. Как сообщил Центр изучения мира и защиты прав человека, атаку осуществила группировка "Май-Май Симба", это произошло в 40 км от города Мамбаса. По данным центра, двое британских граждан и еще пять охранников из Института охраны природы Конго успели скрыться.

Центр призвал вооруженные силы страны начать поиски похищенных.

По данным агентства, похищения людей с целью выкупа часто происходят в ДРК.