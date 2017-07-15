Депутат Рады Добкин отказался вносить за себя залог в $1,9 млн

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин считает, что размер залога необоснованно большой, и заявил, что не будет вносить за себя деньги.

В субботу суд в Киеве арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов).

"Я считаю, это арест, потому что сумма залога не оставляет альтернативы. Это не альтернатива, это видимость альтернативы, мы должны с вами понимать, что такие сумы залогов в УПК не были прописаны нигде, там есть суммы залога, они совсем другие, они соразмерные доходам человека, которого в чем-то обвиняют. Можно посмотреть декларацию, можно посмотреть еще что-то и, исходя из этого, сделать залог. Я же не могу сейчас идти продавать дом, выселять детей с женой на улицу, чтобы собрать деньги, для того чтобы оплатить залог… Я залог вносить не буду, у меня денег нет", — сказал Добкин журналистам после заседания суда, общение транслировал телеканал "112 Украина".

Верховная рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. После голосования в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители будут ходатайствовать об аресте Добкина.

Добкин подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.