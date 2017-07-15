МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Франция призвала отменить санкции в отношении Катара, которые затрагивают население страны, стремясь снизить напряжение между странами Персидского залива, передает агентство Рейтер.

"Франция призывает к как можно более скорой отмене мер, которые затрагивают население, в частности, семьи, члены которых из разных стран и которые были разделены, или студентов", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в Доху.

Ранее сообщалось, что Ле Дриан собирается посетить Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ и "собрать точки зрения стран и внести вклад Франции в урегулирование, инициированное Кувейтом, который получает полную поддержку" Франции.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.