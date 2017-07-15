Суд в Киеве арестовал депутата Рады от "Оппозиционного блока" Добкина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Суд в Киеве арестовал на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов) депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган ранее сообщила о рассмотрении Печерским судом Киева в субботу вопроса об избрании меры пресечения депутату Добкину. Сам депутат заявил, что прокуратура в суде требует его ареста с возможностью внесения залога в размере в 5,7 миллиона долларов.

"Суд арестовал депутата Добкина на два месяца с возможностью залога в 50 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Верховная рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. После голосования в Раде генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители будут ходатайствовать об аресте Добкина.

Добкин подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.