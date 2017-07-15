В Египте закрыли пляж, с которого напавший на туристов проник в отель

КАИР, 15 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Полиция Хургады закрыла пляж, с которого преступник проник на территорию соседнего отеля и атаковал иностранных туристок, пишет сайт египетской газеты "Аль-Ватан".

Сообщается также, что полиции поручено усилить охрану всех пляжей и отелей, имеющих выход на берег. Предполагается установить дополнительное оборудование для досмотра гостей, чтобы исключить проникновение посторонних на территорию пляжей.

28-летний мужчина с ножом в пятницу пробрался по берегу с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате, две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и России. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Всех пострадавших в субботу перевезли в госпиталь имени Насера в Каире, где они пройдут обследование и необходимое лечение.

Нападавший был задержан. Мотивы преступления пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта.