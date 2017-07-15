В США скончалась первая женщина-лауреат Филдсовской премии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Первая женщина-лауреат Филдсовской премии, аналога Нобелевской премии за достижения в математике, скончалась в США на 41-м году жизни, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

По информации Би-би-си, иранский и американский математик Мариам Мирзахани скончалась от рака груди.

Мирзахани получила престижную премию Филдса в 2014 году "за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию их пространств-модулей", став первой женщиной-лауреатом этой премии и первым лауреатом из Ирана.

Филдсовская премия вручается один раз в четыре года на международном математическом конгрессе молодым математикам не старше 40 лет.