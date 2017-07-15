Forbes: США должны захлопнуть дверь в НАТО перед Киевом

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 10 июля 2017. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 10 июля 2017. Архивное фото

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Включение Украины в НАТО — плохая идея, от которой США должны скорее отказаться, пишет постоянный автор Forbes, старший научный сотрудник Института Катона Даг Бандоу.

"Что касается безопасности, Украина — "черная дыра", и включение ее в альянс не увеличит защиту американцев. Для альянса будет лучше решительно захлопнуть дверь перед Киевом и развеять все его иллюзии", — считает автор.

Представители Запада настаивают на том, что никакие "третье лица", то есть Россия в данном случае, не должны высказываться по поводу того, вступать ли такой-то стране в военный альянс или нет.

По словам Бандоу, Украина в данном случае тоже не имеет права голоса. "НАТО должен включать новых членов только в том случае, если это увеличивает безопасность альянса в целом", — рассуждает он.

Недавнее включение в альянс Черногории, "микрогосударства" с двумя тысячами военных, которым никто не угрожает, ничем не помогло Соединенным Штатам, но и не навредило ей, считает автор.

В НАТО утверждают, что члены альянса соответствуют определенным демократическим стандартам, но на деле это правило не является безоговорочным. И Киеву далеко до них, пишет Бандоу.

Он подчеркивает, что "сторонник демократии" Петр Порошенко пришел к власти после переворота против "законно избранного, хоть и коррумпированного" президента. Олигархи заполучили власть, а ультраправые националисты — серьезную долю влияния.

"Даже европейские лидеры не смогли проигнорировать очевидное", — пишет он дальше, ссылаясь на недавний призыв главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера к украинским властям более активно противостоять коррупции.

Однако если политические проблемы Киева и можно устранить, то провалы в сфере безопасности нет, пишет он, подразумевая конфликт с Москвой, который вместе с Украиной "унаследует" НАТО. Вашингтону в этом противостоянии нет места, считает Бандоу.

"На карту не поставлены никакие американские интересы, которые оправдали бы конфронтацию с ядерной державой. Особенно если учесть непосредственные, серьезные и очевидные интересы России", — пишет он, поясняя, что Москва в расширении НАТО видит явную угрозу.

Давая обещания Киеву, США создают неопределённость. Вместо этого Вашингтон и его европейские союзники должны сказать Украине твердое "нет", после чего все стороны смогут перейти к поиску более практического решения украинского конфликта.