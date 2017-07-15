Силовики обстреляли Докучаевск снарядами с листовками, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (111)

ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольный ополчению Докучаевск из артиллерии, выпустив по городу снаряды, начиненные листовками, сообщил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков на юге ДНР обесточено пять сел, а в городе Докучаевск повреждены жилой дом и газопровод.

"Ночью с позиций украинской 28-й механизированной бригады жилые кварталы города были обстреляны снарядами калибром 122 миллиметра, снаряженные пропагандистскими листовками", — сказал Басурин.

По его словам, боеприпасы не разорвались. На листовках, которыми были начинены снаряды, говорилось: "Донбасс — это Украина. С днем города Докучаевска".

"Зафиксировали два попадания снаряда. Листовки агитационные были. Они поздравили с наступающим днем города", — добавил Басурин.