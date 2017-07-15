Напавший на туристов в Хургаде действовал по указанию ИГ*, заявил источник

Мужчина, напавший на туристов в отеле в Хургаде, Египет. 14 июля 2017

Мужчина, напавший на туристов в отеле в Хургаде, Египет. 14 июля 2017

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Напавший на туристов в Хургаде действовал по указанию террористической группировки "Исламское государство"*, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в спецслужбах в Каире.

Сообщается, что злоумышленник связывался с боевиками ИГ* через интернет. Власти Египта пока не подтвердили эту информацию.

Накануне вооруженный ножом мужчина напал на иностранных туристов, отдыхающих на пляже одного из отелей в Хургаде. В результате погибли две женщины из Германии, еще четыре — из Армении, Чехии и России — получили ранения. Нападавшего задержали, это 28-летний Абдель Рахман Шаабан.

Мотивы, толкнувшие его на преступление, пока неизвестны. По имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Некоторые египетские СМИ написали, что преступник исповедовал идеологию ИГ*, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Другие СМИ утверждают, что причиной нападения стала бытовая ссора.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.