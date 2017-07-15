Климкин назвал ненужной бумажкой итоговое заявление саммита Украина-ЕС

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимости в итоговой декларации саммита Украина – ЕС нет, сообщает газета "Корреспондент".

"Всё очень просто: зачем нам ещё одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в Соглашении об ассоциации? Достижения уже зафиксированы", — сказал Климкин.

По его словам, текст декларации будут считать только эксперты, а все остальные забудут неважные заявления через 15 минут.

19-й саммит Украина- ЕС состоялся 13 июля в Киеве. Из-за разногласий относительно текста итоговой декларации документ принят не был. Однако президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен результатами встречи.

