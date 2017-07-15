Кузнецова проверяет сообщения об изъятии ребенка из семьи россиян в Эстонии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проверяет информацию об изъятии девочки из семьи россиян в Эстонии, сообщается на сайте уполномоченного.

По данным агентства Sputnik , о том, что из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой изъяли их восьмилетнюю дочь Изабеллу, стало известно от адвоката Виолетты Волковой. Семья проживает в Таллине. Юрист сообщила, что 11 июля — за три дня до планируемого отъезда семьи в Москву — ювенальные службы Эстонии забрали девочку по решению суда.

Формальной причиной изъятия ребенка стало то, что в квартире семьи давно не было ремонта. Кроме того, по мнению эстонских органов, девочке вредил запах сигаретного дыма. Родителям разрешено видеться с дочерью только по 15 минут в день.

"На данный момент мы на связи с посольством, проведены переговоры по этому случаю с уполномоченными структурами, в ближайшее время будут направлены необходимые запросы", — говорится в сообщении уполномоченного.

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