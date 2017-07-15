Кузнецова проверяет сообщения об изъятии ребенка из семьи россиян в Эстонии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проверяет информацию об изъятии девочки из семьи россиян в Эстонии, сообщается на сайте уполномоченного.
Формальной причиной изъятия ребенка стало то, что в квартире семьи давно не было ремонта. Кроме того, по мнению эстонских органов, девочке вредил запах сигаретного дыма. Родителям разрешено видеться с дочерью только по 15 минут в день.
"На данный момент мы на связи с посольством, проведены переговоры по этому случаю с уполномоченными структурами, в ближайшее время будут направлены необходимые запросы", — говорится в сообщении уполномоченного.