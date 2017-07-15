ЛНР: трое военных ВСУ погибли при минировании "серой зоны" в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (108)

ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Трое украинских военнослужащих погибли, минируя территорию нейтральной зоны в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в "серой зоне" в районе населенного пункта Луганское погибли трое военнослужащих 1 батальона 53 бригады ВСУ", — сказал Марочко.

По его словам, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

"Нами установлена фамилия одного из погибших в этом инциденте – это военнослужащий Остапенко 53 бригады (ВСУ, — ред.)", — заявил Марочко.