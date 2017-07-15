Силовики выпустили более 100 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 100 мин и снарядов за сутки, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"На Донецком направлении противник по 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил 27 артиллерийских снарядов, а также 10 мин калибром 120 миллиметров и 48 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, по населенным пунктам на мариупольском направлении украинские силовики выпустили четыре артиллерийских 21 танковый снаряд, а также 44 мины.