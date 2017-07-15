Комитет защиты журналистов возмущен ситуацией с украинскими "Вестями"

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) призвала власти Украины прекратить преследование сотрудников медиа-холдинга "Вести", сообщает одноименное издание.

Ранее в пятницу украинское издание "Вести" заявило, что в его офисе в ТРЦ "Гулливер" в центре Киева спецслужбы проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в "Гулливере", которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести". Глава МВД Украины заверил, что действия правоохранителей не связаны с работой журналистов.

"Когда военный прокурор посылает элитные военные силы с пулеметами для рейда в офис радиостанции и обыскивает мобильные телефоны журналистов, контакты и текстовые сообщения – для этого может быть только одна интерпретация: это попытка запугивания и серьезная угроза свободы прессы. Мы призываем власти Украины прекратить преследование журналистов и перестать препятствовать их коммуникации со своими источниками", — цитируют "Вести" исполнительного директора CPJ Джоэла Саймона.

В организации возмущены тем, что обыски правоохранителей в редакции провели спустя всего несколько дней после встречи представителей комитета с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, где обсуждались вопросы отсутствия прогресса в расследовании убийства журналиста "Радио Вести" Павла Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".