Пострадавшую при нападении в Хургаде россиянку выписали из больницы

КАИР, 15 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Пострадавшая при нападении на туристов в Хургаде гражданка России выписана из больницы и направляется в госпиталь Каира для консультации со специалистами, сообщил РИА Новости в субботу вице-консул генконсульства РФ в Хургаде Эльдар Ибрагимов.
"До недавнего момента она проходила лечение в госпитале "Эс-Салям" в Хургаде. Она чувствует себя хорошо, состояние стабильное. Она приняла приглашение минздрава Египта и сейчас выписана из больницы и направляется в госпиталь в Каире, чтобы проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами, в том числе, с пластическими хирургами", — сказал он.
В госпитале Хургады, где гражданка России проходила лечение, РИА Новости подтвердили, что пострадавшая выписана.
Российский вице-консул также сообщил, что накануне российскую туристку допросили представители прокуратуры Хургады.
Нападавший был задержан. Мотивы нападения пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта.