Пострадавшую при нападении в Хургаде россиянку выписали из больницы

Госпиталь в Хургаде, куда доставили пострадавших при нападении на отель, 15 июля 2017

Госпиталь в Хургаде, куда доставили пострадавших при нападении на отель, 15 июля 2017

КАИР, 15 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Пострадавшая при нападении на туристов в Хургаде гражданка России выписана из больницы и направляется в госпиталь Каира для консультации со специалистами, сообщил РИА Новости в субботу вице-консул генконсульства РФ в Хургаде Эльдар Ибрагимов.

"До недавнего момента она проходила лечение в госпитале "Эс-Салям" в Хургаде. Она чувствует себя хорошо, состояние стабильное. Она приняла приглашение минздрава Египта и сейчас выписана из больницы и направляется в госпиталь в Каире, чтобы проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами, в том числе, с пластическими хирургами", — сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что ранения у женщины неглубокие, но многочисленные: 15-20 резаных ран в области руки, предплечья, также пострадало лицо.

В госпитале Хургады, где гражданка России проходила лечение, РИА Новости подтвердили, что пострадавшая выписана.

Российский вице-консул также сообщил, что накануне российскую туристку допросили представители прокуратуры Хургады.

В пятницу 28-летний мужчина с ножом по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате, две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения: гражданки Армении, Чехии и России. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Врачи обещают, что гражданку России могут выписать из госпиталя уже в субботу вечером.

Нападавший был задержан. Мотивы нападения пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта.