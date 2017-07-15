Как в "Безумном Максе": на чем ездят боевики ИГ*

Иракская полиция устроила в Мосуле выставку автомобилей, принадлежавших "Исламскому государству"* до освобождения города. Некоторые из них выглядят так, словно были угнаны прямиком со съемочной площадки "Безумного Макса".