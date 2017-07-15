В Донецкой области неизвестный бросил гранату в дом, погибла женщина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Неизвестный бросил гранату в частный дом в Донецкой области, один человек погиб, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины в субботу.

"Злоумышленник бросил гранату на территорию частного домовладения в селе Покровское. В результате взрыва пострадала женщина, которая от полученных травм скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел ночью, неизвестный бросил гранату в частный дом местной жительницы. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.