Times обвинила якобы связанных с РФ хакеров в атаке на энергосети Британии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Британское издание Times сообщает в субботу о том, что хакеры, связанные с Россией, предположительно, совершили атаки на систему энергоснабжения Республики Ирландия и Великобритании; газета не приводит никаких фактических данных, подтверждающих данную информацию.

Как пишет издание, в прошлом месяце группа хакеров, которые якобы имеют связи с российской разведкой, совершила кибератаку на Совет по вопросам снабжения электроэнергии Ирландии (ESB). Хакеры посылали персоналу сообщения, в которых содержались вредоносные программы. Газета сообщает, что в ее распоряжении есть примеры таких писем, которые, по словам информированного источника, рассылались инженерам, имеющим доступ к системам контроля энергосистем.

Сообщается, что специалисты по вопросам безопасности полагают, что хакеры пытались совершить атаку на энергетический сектор Ирландии с целью проникнуть в системы контроля. Специалисты отмечают, что, вероятно, атаки могли совершаться против энергетических компаний также в Великобритании, в частности, в Северной Ирландии.

Как отмечает газета, нет никаких свидетельств нарушений в работе энергосетей. Тем не менее, специалисты по вопросам безопасности заявляют, что хакерам, возможно, удалось украсть информацию, включая пароли. Указывается, что Национальный центр кибербезопасности Ирландии в настоящее время расследует атаки.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.