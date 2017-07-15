В Брюсселе на параде 21 июля полицейским выдадут боевые патроны
БРЮССЕЛЬ, 15 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Более 130 полицейским — участникам парада в день национального праздника Бельгии 21 июля — из соображений безопасности впервые выдадут патроны к оружию, сообщила телерадиокомпания RTBF со ссылкой на представителя федеральной полиции.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации они смогут отреагировать надлежащим образом", — пояснил со своей стороны представитель полицейского профсоюза ACV Ян Адам.
По традиции кульминацией праздничной программы станет военный парад с участием колонны полицейских, принимать который будет король бельгийцев Филипп.
Согласно информации RTBF, военным из числа участников праздничного марша, в отличие от полицейских, патроны выданы не будут.
Национальный праздник Бельгии — День присяги короля — ежегодно отмечается 21 июля. В этот день в 1831 году немногим ранее избранный королем Леопольд Первый торжественно въехал в Брюссель на белом коне и принес присягу на верность конституции и бельгийскому народу.
В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта того же года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.
Федеральная полиция Германии, отвечающая за пограничный контроль, усилила мер безопасности на границе с Бельгией. Ранее полиция в аэропорту Франкфурта-на-Майне сообщила о планах усилить контроль в аэропортах Германии.
"Мы предпримем защитные меры на важных инфраструктурных объектах, мы на это сегодня уже указали. К этому относится, в зависимости от ситуации, видимое присутствие и оснащение (ред. – полиции) на соответствующих точках", - заявил глава МВД ФРГ Томас де Мезьер.
Испанские власти пока не приняли решение об увеличении уровня террористической угрозы в стране, в настоящее время представители МВД проводят встречу, где обсуждается этот вопрос, сообщили РИА Новости в министерстве внутренних дел. В Испании в настоящее время действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. После терактов в Париже в ноябре прошлого года испанские власти не стали его повышать по пятого максимального.
Охрана аэропорта Нью-Йорка усилена национальной гвардией.
Полиция Великобритании усиливает меры безопасности по всей стране в связи с терактами в Брюсселе. Усиление мер безопасности предпринимается "в ключевых местах", в том числе на транспортных узлах по всей Великобритании, говорится в заявлении представителя полиции Марка Роули.
Полиция Дании увеличила число патрульных в аэропорту Копенгагена и других ключевых районах города.
Великобритания сохраняет уровень угрозы как "серьезный", означающий, что теракт "высоко вероятен", заявил руководитель контртеррористического направления деятельности Скотланд-Ярда Марк Роули в связи с терактами в Брюсселе.
Шведская полиция увеличила число патрульных в аэропорту Стокгольм-Арланда.
Французские власти приняли решение отменить все поездки школьников в Бельгию и через ее территорию в связи с терактами в Брюсселе. Франсуа Олланд сообщил о том, что власти Франции предпринимают все необходимые меры по безопасности на территории страны.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон созывает экстренное совещание правительства в связи с событиями в Брюсселе. Полиция Лондона задействует дополнительные силы для обеспечения безопасности в центре города.
Франция приостановила железнодорожное сообщение между Парижем и Брюсселем. Поезда компании Thalys, ранее отправившиеся с северного вокзала Парижа в направлении бельгийской столицы, возвращаются обратно.