В Брюсселе на параде 21 июля полицейским выдадут боевые патроны

БРЮССЕЛЬ, 15 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Более 130 полицейским — участникам парада в день национального праздника Бельгии 21 июля — из соображений безопасности впервые выдадут патроны к оружию, сообщила телерадиокомпания RTBF со ссылкой на представителя федеральной полиции.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации они смогут отреагировать надлежащим образом", — пояснил со своей стороны представитель полицейского профсоюза ACV Ян Адам.

По традиции кульминацией праздничной программы станет военный парад с участием колонны полицейских, принимать который будет король бельгийцев Филипп.

Согласно информации RTBF, военным из числа участников праздничного марша, в отличие от полицейских, патроны выданы не будут.

Национальный праздник Бельгии — День присяги короля — ежегодно отмечается 21 июля. В этот день в 1831 году немногим ранее избранный королем Леопольд Первый торжественно въехал в Брюссель на белом коне и принес присягу на верность конституции и бельгийскому народу.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта того же года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.