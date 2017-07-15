СМИ: в Шотландии у золотистого ретривера родился зеленый щенок

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В Шотландии самка золотистого ретривера родила необычного щенка. В отличие от своих братьев и сестры он оказался мятно-зеленого цвета, пишет The Telegraph.

Meet Forest, the green puppy born to a golden retriever https://t.co/ncoyw05FU2 pic.twitter.com/obME9ofGPu — Telegraph News (@TelegraphNews) 14 июля 2017 г.

Как рассказали журналистам хозяева собаки, вначале они не поверили своим глазам, однако затем выяснили, что это природная аномалия.

Необычный оттенок мог придать пигмент желчи биливердин, который содержится в плаценте. При смешивании с амниотической жидкостью, которая питает и защищает плод, он способен окрасить шерсть щенка.

Необычный щенок получил кличку Форест (англ. Forest – лес). Хозяева решили оставить его себе, а его семь братьев и сестра уедут в другие дома, когда подрастут.

Во всем мире известны только три случаи рождения зеленых собак. Последний был зафиксирован в феврале этого года – необычный щенок родился у самки лабрадора коричневого цвета.