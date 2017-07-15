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В мире

Жены боевиков ИГ* рассказали о жизни у террористов

10:5015.07.2017
0630
© Sputnik / Nazek MohammedЖены боевиков ИГ с детьми. Архивное фотоЖены боевиков ИГ с детьми. Архивное фото
© Sputnik / Nazek Mohammed

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Жены убитых или захваченных боевиков ИГ* в сирийской Ракке рассказали RT о жизни в террористической организации: гнете, насилии и невозможности сбежать.

Боевики террористической группировки Исламское государство в Мосуле. Архивное фото
© AP Photo
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Многие из супруг террористов – иностранки. Как рассказала журналистам девушка Хадиджа из Туниса, она выходила замуж в мэрии. "Если твоего мужа убили, просто выходишь замуж за другого по согласию родственников и при свидетелях", — пояснила она.

Ливанка Нур аль-Худа приехала в Сирию вместе с мужем, который убедил её, что "Исламское государство"* не так уж и ужасно. Однако на месте выяснилось, что все обстоит иначе. "Если бы я знала, что такое ИГ, я бы не поехала к мужу", — добавила Нур.

По словам обеих женщин, за провинности их запирали в маленькой комнате без окон. У детей были чесотка и вши, однако никто не собирался вести их к врачу.

Боевики ИГ. Архивное фото
© AP Photo / Militant website
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Хадиджа рассказала, что, кроме законных жён, у боевиков есть и секс-рабыни, которых они покупают, выменивают или дарят друг другу.  Зачастую этим женщинам уделяется даже больше внимания, чем женам, чтобы была возможность их подороже продать. Цены на рабынь варьируются от 10 до 30 тысяч долларов.

Нур аль-Худа упомянула, что некоторым девушкам удавалось сбежать, однако тогда боевики ИГ* убивали тех, кто помогал беглянкам.

"Мы с мужем совершили огромную ошибку, приехав сюда. И советую всем не верить тем, кто говорит, что ИГ — это исламское государство, которое исповедует ислам и шариат и живёт по канонам пророка и Корана. Всем, кто выступает против них, они отрезают головы", — сказала Хадиджа.

Женщины признают, что среди жен боевиков есть и те, кого вполне устраивает их положение. Возмущают их только дорогие подарки, которые муж дарит соперницам.


* Террористическая организация, запрещенная в России.

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