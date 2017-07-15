Съезд партии СДПК выдвинул премьера Киргизии единым кандидатом в президенты

БИШКЕК, 15 июл – РИА Новости. Съезд президентской Социал-демократической партии Киргизии выдвинул в субботу премьер-министра страны Сооронбая Жээнбекова в качестве единого кандидата в президенты страны, передает корреспондент РИА Новости.

Социал-демократическая партия Киргизии — одна из старейших политических партий независимого Киргизстана, образованная в сентябре 1993 года. Инициатором ее создания был Алмазбек Атамбаев, возглавлявший в тот момент научно-производственную фирму "Форум". Депутаты от партии СДПК входили в состав парламента Киргизии всех созывов. В действующем созыве киргизского парламента СДПК входит в коалицию большинства. Ранее кандидатуру Жээнбекова поддержал политсовет партии.

Выступая перед участниками съезда, премьер Киргизии пообещал сохранить высокий уровень стратегического партнерства с Россией в случае избрания его президентом страны: "Мы сохраним уровень стратегического партнерства с Россией. Историческая общность с Россией является важным звеном нашего развития", — сказал Жээнбеков.

Он подчеркнул, что Киргизия является активным участником ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, членство в которых "отвечает нашим национальным интересам".

Он также отметил, что считает очень важным сохранить дружбу с соседними государствами: Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном, а также развивать связи с Китайской народной республикой. "Границы Киргизстана должны стать границами дружбы", — сказал он.

В настоящий момент с заявлениями в ЦИК об участии в президентской гонке уже обратились 26 претендентов. В том числе 24 самовыдвиженца, среди которых как известные политические деятели, так и пенсионеры и безработные.

После регистрации Жээнбекова в ЦИК в качестве кандидата, он должен будет сложить с себя полномочия премьер-министра.

Президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября, выдвижение кандидатов началось 15 июня. Согласно конституции Киргизии, президент страны избирается на один шестилетний срок. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост. Шестилетний срок полномочий действующего президента республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря.

Во время предыдущих президентских выборов в 2011 году на пост главы Киргизии претендовали 83 кандидата, однако официальные мандаты кандидата в президенты получили только 23 участника гонки.