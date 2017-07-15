В Афганистане при авиаударе коалиции по школе пострадали трое детей

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. По меньшей мере трое детей получили ранения после того, как самолет сил коалиции нанес удар в одном из районов афганского города Кундуз, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Директор департамента образования провинции Джанат Гуль Насири заявил, что жертв удалось избежать, поскольку в школе в ранние часы не было учеников.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.
* террористическая организация, запрещенная в России