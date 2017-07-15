В Афганистане при авиаударе коалиции по школе пострадали трое детей

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. По меньшей мере трое детей получили ранения после того, как самолет сил коалиции нанес удар в одном из районов афганского города Кундуз, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Истребитель совершил авианалет в 04.15 о местному времени (2.45 мск). Были уничтожены школа и прилегающий к ней дом, повреждены 13 магазинов.

Директор департамента образования провинции Джанат Гуль Насири заявил, что жертв удалось избежать, поскольку в школе в ранние часы не было учеников.

Он добавил, что истребитель также нанес удар по позициям радикальной группировки "Талибан"* в окрестностях Кундуза в то же время в субботу. В самой провинции идут столкновений между силами безопасности Афганистана и боевиками.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города.

* террористическая организация, запрещенная в России