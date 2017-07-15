На Украине завели дело после ранения в Донбассе депутата Рады Дейдея

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Прокуратура завела уголовное дело по факту ранения депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея в Донбассе, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

В пятницу Сарган сообщила, что Дейдей ранен в Донбассе. Позже она уточнила, что депутат получил осколочное ранение.

"Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем… Уголовное преступление по факту ранения предварительно квалифицировано по части второй статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", — написала Сарган на своей странице в Fаcebook.

По ее словам, Дейдей получил ранение во время боевых действий в районе промзоны в Авдеевке, после оказания первой медицинской помощи его направили в военный госпиталь.