Демократы хотят обязать Белый дом транслировать брифинги, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Демократы палаты представителей конгресса США представили законопроект, который должен заставить Белый дом проводить брифинги для прессы на регулярной основе и в присутствии камер, сообщает издание The Hill.

Законопроект, представленный депутатом от штата Коннектикут Джимом Хаймсом, требует от администрации проведения по меньшей мере двух брифингов "на камеру" в неделю.

Во время президента Барака Обамы брифинги пресс-секретаря президента проводились практически ежедневно и транслировались в прямом эфире. После того, как Овальный кабинет заняла администрация Дональда Трампа, ситуация изменилась. Последний брифинг Белого дома "на камеру" был 27 июня, большинство брифингов проходит без трансляций только для тех СМИ, кто физически присутствует в зале. Новый порядок вызывает волну критики и без того ведущих "войну" с Трампом популярных американских СМИ.

Законопроект, получивший название "Закон о свободной прессе", был представлен в четверг и требует, чтобы администрация Трампа проводила как минимум два брифинга в неделю и чтобы они записывались на телевизионные камеры. "Роль СМИ — задавать трудные вопросы от имени американцев и приводить власть имущих к ответственности. Я надеюсь, что этот закон поможет отразить усилия администрации, если таковые имеют место, по подавлению необходимых сообщений (о ее работе)", — заявил автор законопроекта.

Между тем, по меньшей мере два бывших пресс-секретаря Белого дома в различных администрациях выступают за ограничение трансляций брифингов администрации. Так, пресс-секретарь президента Джорджа Буша Ари Флайшер и представитель администрации Билла Клинтона Майк Маккерри заявили ранее, что закрытые брифинги Белого дома под эмбарго без камер "лучше служат общественности, Белому дому".

Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми", особенно достается от него CNN. Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность. Трамп регулярно обрушивается в Twitter на критически настроенные к нему СМИ.