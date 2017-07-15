Власти ФРГ подтвердили гибель двух немецких граждан при нападении в Хургаде

Госпиталь в Хургаде, куда доставили пострадавших при нападении на отель, 15 июля 2017

Госпиталь в Хургаде, куда доставили пострадавших при нападении на отель, 15 июля 2017

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Власти ФРГ подтвердили гибель двоих немецких граждан при нападении на туристов в Хургаде в Египте, передает агентство Франс Пресс.

"В данный момент мы с сожалением может подтвердить, что двое немецких туристов погибли при атаке в Хургаде", — приводит агентство сообщение министерства иностранных дел ФРГ.

#BREAKING Germany confirms two nationals killed in Egypt resort attack — AFP news agency (@AFP) 15 июля 2017 г.

В пятницу 28-летний мужчина с ножом пробрался по берегу с территории общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где напал на иностранных туристов. В результате, две туристки из Германии погибли, еще четыре — гражданки Армении, Чехии и России — получили ранения. У двух пострадавших глубокие проникающие ранения, две женщины, в том числе россиянка, получили поверхностные раны. Врачи обещают, что гражданку России могут выписать из госпиталя уже в субботу вечером.

Нападавший был задержан. Мотивы нападения пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта.

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