Власти ФРГ подтвердили гибель двух немецких граждан при нападении в Хургаде

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Власти ФРГ подтвердили гибель двоих немецких граждан при нападении на туристов в Хургаде в Египте, передает агентство Франс Пресс.
"В данный момент мы с сожалением может подтвердить, что двое немецких туристов погибли при атаке в Хургаде", — приводит агентство сообщение министерства иностранных дел ФРГ.
#BREAKING Germany confirms two nationals killed in Egypt resort attack— AFP news agency (@AFP) 15 июля 2017 г.
Нападавший был задержан. Мотивы нападения пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта.
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