Пять сел на юге ДНР обесточены из-за обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Пять сел на юге ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в оперативном командовании ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены трансформаторные подстанции, населенные пункты Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Новая Таврия, Заиченко — без света. Ведутся восстановительные работы", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, также в Докучаевске в результате обстрелов поврежден газопровод низкого давления и жилой дом.