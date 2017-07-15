Пять сел на юге ДНР обесточены из-за обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Пять сел на юге ДНР обесточены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщили в оперативном командовании ДНР.
"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены трансформаторные подстанции, населенные пункты Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Новая Таврия, Заиченко — без света. Ведутся восстановительные работы", — сказал журналистам представитель оперативного командования.
По его словам, также в Докучаевске в результате обстрелов поврежден газопровод низкого давления и жилой дом.