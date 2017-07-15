СМИ: одну пострадавшую при нападении на туристов в Хургаде отправят в Каир

КАИР, 15 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Губернатор провинции Красное море генерал Ахмед Абдалла выделил вертолет скорой помощи для транспортировки одной из пострадавших в результате нападения на туристов в Хургаде в госпиталь имени Насера в Каир, пишет в субботу египетская газета "Аль-Васат".
"Губернатор посетил пострадавших в больницах и убедился, что их состояние стабильное", — пишет издание. При этом газета не уточнила, транспортировка какой из пострадавших женщин потребовалась.
Нападавший был задержан. Мотивы нападения пока неизвестны, по имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Рассматриваются также версии теракта и бытового конфликта.
О других случаях нападения на отели и гостиницы в мире в 2015-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>