В ЛНР загорелось поле с пшеницей после обстрелов силовиков

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. В результате обстрела со стороны украинских силовиков населенного пункта Раевка самопровозглашенной Луганской народной республики загорелось поле с пшеницей, сообщили РИА Новости в субботу начальник дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Юрий Гаранин.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили о девяти обстрелах за минувшие сутки со стороны ВСУ.

"В Славяносербском районе в поселке Раевка в результате одиночных обстрелов произошло загорание пшеничного поля на площади 200 квадратных метров, также горела сухая растительность на площади шесть гектаров", — сказал Гаранин.

Он уточнил, что во время пожара никто не пострадал. По данным Народной милиции ЛНР, инцидент произошел 14 июля, ВСУ открыли огонь из БМП-2 и гранатометов (АГС) с направления населенного пункта Старый Айдар.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планировалось установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.