В ЛНР заявили о девяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Украинские силовики 9 раз за минувшие сутки нарушили "режим тишины", обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За минувшие сутки украинские силовики 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы (АГС, СПГ)", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 124 снаряда. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись по районам населенных пунктов Раевка, Калиново, Желтое, Пришиб, Фрунзе, Славяносербск.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Украинские военные, в свою очередь, обвинили ополченцев в 35 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, трое военных ранены, один погиб.

"Всего за минувшие сутки противник 35 раз нарушит перемирие, трое наших военных получили ранения, один погиб. Силы АТО 15 раз открывали огонь", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

Как заявляют силовики, на мариупольском направлении обстреливались позиции в районе Гнутово, Павлополя, Водяного, Каменок, Широкино, Красногоровки. На донецком направлении, согласно заявлению пресс-центра, нарушения были зафиксированы в районе шахты Бутовка, Авдеевки, Каменок. По данным силовиков, на луганском направлении обстрелы велись по поселкам Донец, Новозвановка, Крымское. В районе Новотошковское произошло боевое столкновение, в ходе которого один украинский военный погиб.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.