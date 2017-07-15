У мексиканских берегов ураган "Фернанда" достиг четвертой категории

МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Ураган "Фернанда" в Тихом океане в пятницу вечером достиг четвертой категории у берегов Мексики, сообщил национальный центр по наблюдению за ураганами США.

В настоящее время скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час. Специалисты считают, что ураган может еще больше усилиться на своем пути к Гавайям, но затем потеряет силу, для побережья Мексики опасности он не представляет.

Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость ветра должна превышать 120 километров в час. При урагане пятой категории скорость ветра достигает 250 километров в час, что может привести к катастрофическим последствиям.