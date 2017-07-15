СМИ: на Гавайях пожар в жилой высотке унес жизни трех человек

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. По меньшей мере три человека стали жертвами пожара в жилом высотном доме в столице Гавайев Гонолулу, сообщает издание Honolulu Star-Advertiser.

По данным издания, два человека были доставлены в больницы из-за отравления угарным газом. Врачи также оказали необходимую помощь пострадавшим на месте случившегося.

​Как сообщил глава пожарной службы Дэвид Дженкинс, для тушения возгорания привлечены по меньшей мере 100 сотрудников службы. Спустя три часа после начала пожара в 14.15 (03.15 мск) пожар еще не удалось ликвидировать. Возгорание произошло на 26-м этаже, а затем распространилось на 25-28-й этажи.

Ранее сообщалось о вспыхнувшем пожаре в жилом комплексе Marco Polo.