Губернатор назвал нападение на туристов в Хургаде "единичным случаем"

КАИР, 15 июл — РИА Новости. Губернатор провинции Красное море Ахмед Абдалла назвал нападение на туристов у отеля в Хургаде "единичным случаем", а также положительно оценил работу сил безопасности, сообщает египетское агентство МЕНА.

"Произошедший в Хургаде инцидент является единичным случаем… Силы безопасности сработали оперативно в данной ситуации", — сказал губернатор во время посещения пострадавших туристок, проходящих лечение в больницах Хургады.

Также отмечается, что губернатор распорядился выделить вертолет для одной из пострадавших для ее доставки в Каир, где она будет проходит лечение в одном из лучших медицинских учреждений страны — Институте Насера.

В пятницу было совершено нападение на шестерых отдыхающих в отелях Хургады. В преступлении подозревается 27-летний студент Абдеррахман Шаабан Абдеррахман Бадави. Его задержали на месте преступления. Сообщалось, что он с ножом по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж отеля, где напал на иностранных туристов. В результате, по уточненным данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре туристки получили ранения, в том числе женщина с российским паспортом. Нападавший был задержан. В МВД пока не сообщили о мотивах преступления.