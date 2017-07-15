ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подала прошение в Верховный суд с требованием заблокировать решение нижестоящего суда о расширении круга родственников, которые могут быть исключены из-под действия иммиграционного указа, сообщает агентство Рейтер.

Ранее в пятницу окружной судья Деррик Уотсон удовлетворил прошение штата Гавайи о расширении круга родственников, которые могут быть исключены из-под действия президентского указа, ограничивающего въезд в США из шести стран "черного списка". Решением судьи в категорию ближайших родственников были включены бабушки, дедушки, внуки, племянники, двоюродные братья и сестры, а также наличие в США дяди или тети должно обеспечить претенденту право на въезд в страну. Судья также постановил, что беженцы, у которых есть должные связи с США, должны приниматься в страну и получать надлежащее им обеспечение.

Министерство юстиции США просит Верховный суд заблокировать это решение. Как отмечает агентство, администрация обратилась сразу в Верховный суд, миновав стадию Апелляционного суда.

В прошении минюста отмечается, что решение нижестоящего суда нивелирует решение Верховного суда о разрешении въезда ближайшим родственникам и фактически расширяет список до включения в него всей родни. Помимо этого, как считают в администрации, решение судьи Уотсона делает бессмысленным решение Верховного суда о временном ограничении на прием беженцев.

Ранее генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что "Верховный суд уже однажды исправил (решение — ред.) суда нижней инстанции, и мы теперь, не желая того, обратимся напрямую в Верховный суд, чтобы вновь доказать верховенство закона и обязанность исполнительной власти защищать государство".

Две недели назад Верховный суд принял к рассмотрению дело об иммиграционном указе Трампа, который касается въезда граждан шести стран из "черного списка", временно восстановив его действие, но исключив из под действия указов людей, у которых есть "надежные связи с США". Представитель администрации пояснил тогда, что речь идет о тех, у кого в США есть родители, дети, братья или сестры, женихи и невесты.

Наличие в США бабушки или дедушки, внука или внучки, племянника или племянницы, двоюродных братьев и сестер не считалось близкими семейными связями. Также с 6 июля на 120 дней приостановлен прием беженцев на территории США. Рассмотрение Верховными судьями дела об иммиграционном указе намечено на осень текущего года.