ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа подала прошение в Верховный суд с требованием заблокировать решение нижестоящего суда о расширении круга родственников, которые могут быть исключены из-под действия иммиграционного указа, сообщает агентство Рейтер.
Министерство юстиции США просит Верховный суд заблокировать это решение. Как отмечает агентство, администрация обратилась сразу в Верховный суд, миновав стадию Апелляционного суда.
В прошении минюста отмечается, что решение нижестоящего суда нивелирует решение Верховного суда о разрешении въезда ближайшим родственникам и фактически расширяет список до включения в него всей родни. Помимо этого, как считают в администрации, решение судьи Уотсона делает бессмысленным решение Верховного суда о временном ограничении на прием беженцев.
Ранее генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что "Верховный суд уже однажды исправил (решение — ред.) суда нижней инстанции, и мы теперь, не желая того, обратимся напрямую в Верховный суд, чтобы вновь доказать верховенство закона и обязанность исполнительной власти защищать государство".
Наличие в США бабушки или дедушки, внука или внучки, племянника или племянницы, двоюродных братьев и сестер не считалось близкими семейными связями. Также с 6 июля на 120 дней приостановлен прием беженцев на территории США. Рассмотрение Верховными судьями дела об иммиграционном указе намечено на осень текущего года.