КАИР, 15 июл — РИА Новости. Обвиняемый в нападении на туристов в египетском курортном городе Хургада ранее не попадал в поле зрения египетских правоохранительных органов, сообщило издание "Аль-Яум ас-Сабиа" со ссылкой на данные МВД.

"В его личном досье нет ни уголовных, ни политических дел", — приводит издание слова представителя МВД.

По его данным, в преступлении подозревается 27-летний Абдеррахман Шаабан Абдеррахман Бадави из деревни Аль-Маншаа аль-Кубра, районного центра Калин провинции Кафар аш-Шейх на севере Египта. В документах он проходит как студент.

Подозреваемого задержали в пятницу на месте преступления у одного из отелей Хургады. Сообщалось, что он с ножом по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж отеля, где напал на иностранных туристов. В результате, по уточненным данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре иностранки получили ранения, в том числе женщина с российским паспортом. В МВД пока не сообщили о мотивах преступления.