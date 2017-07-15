Николас Мадуро сравнил себя с Саддамом Хусейном

МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу сравнил себя с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном.

"Я похож на Саддама Хусейна… живого Саддама Хусейна", – заявил Мадуро в эфире государственного телевидения. При этих словах, сказанных перед аудиторией огромного зала в Каракасе, он был одет в пятнистую военную форму и красный десантный берет.

Хусейн был свергнут в апреле 2003 года после вторжения в Ирак войск коалиции во главе с США и Великобританией. Верховный суд Ирака предъявил ему обвинение в гибели в 1982 году 148 жителей деревни Ад-Дуджейль. Он был приговорен к смертной казни, приговор был приведен в исполнение в конце декабря 2006 года.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.