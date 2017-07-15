Рауль Кастро раскритиковал новые американские власти

МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро в пятницу подверг критике недавние шаги новой администрации США в отношении острова, однако подчеркнул готовность к продолжению диалога.

В июне президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

"Североамериканское правительство решило ужесточить блокаду посредством введения новых запретов, объясняя новые меры с использованием враждебной риторики времен "холодной войны", — заявил Кастро в ходе заседания Национальной ассамблеи народной власти.

По словам кубинского лидера, заявления Трампа не учитывают поддержку со стороны американцев, включая эмигрантские кубинские круги, идеи о снятии блокады и нормализации отношений двух стран, и удовлетворяют интересам лишь небольшой группы кубинцев, проживающих на юге Флориды, которая с каждым разом становиться все малочисленнее.

"У Кубы есть воля продолжать диалог с США на основе уважения суверенитета, не стоит ждать, что Куба будет обсуждать свои принципы или примет какие-либо условия, так мы никогда этого и не делали. Вне зависимости от того, что сделают США, мы продолжим двигаться вперед по пути, который избрали", – приводит газета Granma слова Кастро.