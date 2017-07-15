ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Адвокат Наталья Весельницкая надеялась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты своего расследования в отношении главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, в том числе о том, как связанная с ним фирма якобы передавала нелегальные средства Демпартии США, но Трамп-младший не проявил заинтересованности, заявляет Wall Street Journal в пятницу.

Ранее адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер заявил РИА Новости, что российский певец Эмин Агаларов действительно организовал встречу Дональда Трампа-младшего и адвоката из РФ Натальи Весельницкой, однако, по его словам, целью было вовсе не обсуждение Хиллари Клинтон или американских выборов, а "акта Магнитского".

"Во время встречи как на словах, так и в приготовленных письменных материалах я пыталась рассказать Дональду Трампу-младшему о том, что я лично узнала (в ходе расследования в отношении Браудера — ред.)", — цитирует издание слова Весельницкой, уточняя, что она говорит о Уильяме Браудере, бывшем работодателе аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО стала основанием для принятия США против России "акта Магнитского".

"Она сказала, что хотела проинформировать кампанию Трампа о подозрениях в том, что американская фирма Ziff Brothers Investments, с которой работал Браудер, уклонялась от налогов в России и затем передавала их в качестве пожертвований демократам", — пишет издание в пятницу.

Ранее во вторник в интервью Fox News сам Трамп-младший рассказал, что в ходе встречи адвокат пыталась рассказать ему о неправомерных действиях доноров демократов. По словам Весельницкой, как пишет издание, она "ожидала, что он прочтет ее письмо, заинтересуется и поможет". "Теперь я понимаю, что он ожидал чего-то совсем другого", — сказала адвокат. Изначально Трамп-младший заявлял, что темой встречи с российским адвокатом было усыновление, СМИ сделали вывод о том, что речь шла об "акте Магнитского", против которого открыто выступает Весельницкая.

Как отмечает газета, Весельницкая рассказала, что "лично знакома с генпрокурором (РФ Юрием Чайкой)", поскольку она "делилась с ним информацией" в ходе своего расследования по делу Браудера. По ее словам, "она не координировала встречу с правительственными структурами России" и отрицает, что встреча с сыном кандидата в президенты была организована по запросу генпрокурора России.

Ранее начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Денис Грунис сообщил, что информация иностранных СМИ о возможном участии российской прокуратуры в подготовке состоявшейся встречи сына американского президента Дональда Трампа и российского адвоката Натальи Весельницкой является заведомо ложной.

Газета New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". Сам президент Трамп в четверг в Париже заявил, что его сын "провел встречу с российским адвокатом, не адвокатом правительства (России), а российским адвокатом". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.

Уильям Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Весельницкая в свою очередь известна тем, что представляет интересы россиянина Дениса Кацыва, владельца компании Prevezon Holdings, против которой власти США в 2013 году выдвинули обвинения в отмывании нелегально полученных средств. Дело было начато на основании принятого в США в 2012 году "акта Магнитского".

Обвинение настаивало на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, как раз и стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Дело было урегулировано в досудебном порядке.