МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего французского коллегу Эммануэля Макрона за приглашение принять участие в "историческом праздновании" во Франции.

"Президент Эммануэль Макрон, благодарю вас за то, что пригласили меня и Меланью принять участие в столь историческом праздновании во Франции", — написал Трамп в своем микроблоге Twittter.

​Утром в пятницу Макрон вместе c президентом США Дональдом Трампом наблюдали за военным парадом в Париже по случаю национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. После парада Трамп с супругой отправились в аэропорт, чтобы улететь на родину, а Макрон полетел в Ниццу.

Бастилия — крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках Бастилия служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. Она пала под натиском восставших 14 июля 1789 года, в начале Великой французской революции.