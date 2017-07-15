Госдеп отметил храбрость тех, кто противостоял попытке переворота в Турции

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Госдепартамент США в связи с годовщиной попытки военного переворота в Турции отметил храбрость тех, кто "защищал демократию на улицах".

"Храбрые и отверженные граждане Турции различного происхождения и политических взглядов защищали свою демократию против попытки переворота", — говорится в заявлении ведомства. "США подтверждают свою приверженность демократии в Турции и демократическим институтам и соболезнуют друзьям и любимым тех, кто был ранен или убит во время попытки переворота", — говорится в сообщении.

В Вашингтоне отмечают, что США "выражают признательность за храбрость тех, кто вышел на улицы для защиты прав и свобод их демократического сообщества".

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.