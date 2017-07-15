Египетские СМИ обсуждают три возможных причины резни в Хургаде

КАИР, 15 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Две туристки погибли и четыре получили ранения в результате нападения на пляже одного из отелей египетской Хургады, СМИ рассматривают три версии причин инцидента.

28-летний Абдель Рахман Шаабан, совершивший нападение, может принадлежать к запрещенной во многих странах мира, в том числе в России, группировке "Исламское государство", сообщает новостной портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источник в органах безопасности Египта. Издание утверждает, что преступник исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Сообщается также, что преступник говорит по-немецки и перед нападением общался с иностранцами.

В то же время другой египетский интернет-ресурс Elmwatin также со ссылкой на силы безопасности Египта утверждает, что нападение могло стать результатом бытовой ссоры, в которой якобы участвовали две женщины — из Египта и Украины. После нее муж обиженной египтянки напал с ножом на обидчицу и ее знакомых.

Третья обсуждаемая в египетских СМИ версия заключается в том, что нападавший страдал психическим заболеванием и в момент нападения не осознавал, что делал.

Официальные египетские власти свою версию трагедии пока не озвучили, сообщили только, что проводится расследование. Преступник был задержан, он дает показания.

Жертвы и пострадавшие

Как рассказывают очевидцы нападения, молодой высокий мужчина в джинсах и черной рубашке-поло в пятницу по берегу беспрепятственно прошел с соседнего общественного пляжа на пляж одного из отелей Хургады, где стал беспорядочно нападать с ножом на отдыхавших у моря иностранцев. При этом он якобы кричал египетским туристам, чтобы они отошли подальше. "Мне не нужны египтяне, не вас я ищу", — цитируют очевидцы слова нападавшего.

Двум гражданкам Германии, которые первыми попались под руку убийце, мужчина нанес смертельные ранения, женщины позднее скончались в госпитале. Еще четыре туристки (из Армении, Чехии и России) также получили ножевые ранения, но более легкие. Две пострадавшие с проникающими ранениями и две с поверхностными были отправлены в ближайшие больницы.

Как сообщили РИА Новости врачи, женщины с проникающими ранами проведут в стационаре достаточно времени, чтобы полностью восстановить здоровье, туристки с легкими ранами, в том числе, гражданка России, останутся в госпитале до субботы, после чего смогут выписаться для лечения на дому.

Терроризм и туризм

Пятничное нападение в Хургаде, скорее всего, не окажет сильного влияния на туристический сектор Египта. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший глава Союза туристических палат Египта Ильхами аз-Заят. По его словам, действительно негативным последствием мог бы стать только запрет на поездки в Египет страной или странами, чьи граждане погибли и пострадали при этом нападении.

Другой египетский эксперт в туристическом секторе Исам Али также считает, что инцидент на пляже Хургады не отразится на отрасли, по какой бы причине он ни произошел. "Терроризм может затронуть любую страну… Все бронирования пока в силе, все идет своим чередом, надеемся, что никто не отменит поездки из-за этого инцидента", — сказал он РИА Новости.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности, туризм Египта понес миллионные потери. К настоящему моменту большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами, после того как египетские власти усилили меры безопасности. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Британия не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.

В 2017 году египетские власти сообщали о значительном росте притока иностранных туристов и постепенном восстановлении отрасли.