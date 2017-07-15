Египетские СМИ обсуждают три возможных причины резни в Хургаде

КАИР, 15 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Две туристки погибли и четыре получили ранения в результате нападения на пляже одного из отелей египетской Хургады, СМИ рассматривают три версии причин инцидента.
В то же время другой египетский интернет-ресурс Elmwatin также со ссылкой на силы безопасности Египта утверждает, что нападение могло стать результатом бытовой ссоры, в которой якобы участвовали две женщины — из Египта и Украины. После нее муж обиженной египтянки напал с ножом на обидчицу и ее знакомых.
Третья обсуждаемая в египетских СМИ версия заключается в том, что нападавший страдал психическим заболеванием и в момент нападения не осознавал, что делал.
Официальные египетские власти свою версию трагедии пока не озвучили, сообщили только, что проводится расследование. Преступник был задержан, он дает показания.
Жертвы и пострадавшие
Двум гражданкам Германии, которые первыми попались под руку убийце, мужчина нанес смертельные ранения, женщины позднее скончались в госпитале. Еще четыре туристки (из Армении, Чехии и России) также получили ножевые ранения, но более легкие. Две пострадавшие с проникающими ранениями и две с поверхностными были отправлены в ближайшие больницы.
Как сообщили РИА Новости врачи, женщины с проникающими ранами проведут в стационаре достаточно времени, чтобы полностью восстановить здоровье, туристки с легкими ранами, в том числе, гражданка России, останутся в госпитале до субботы, после чего смогут выписаться для лечения на дому.
Терроризм и туризм
Другой египетский эксперт в туристическом секторе Исам Али также считает, что инцидент на пляже Хургады не отразится на отрасли, по какой бы причине он ни произошел. "Терроризм может затронуть любую страну… Все бронирования пока в силе, все идет своим чередом, надеемся, что никто не отменит поездки из-за этого инцидента", — сказал он РИА Новости.
Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.
После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности, туризм Египта понес миллионные потери. К настоящему моменту большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами, после того как египетские власти усилили меры безопасности. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Британия не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.
В 2017 году египетские власти сообщали о значительном росте притока иностранных туристов и постепенном восстановлении отрасли.