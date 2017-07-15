США
15.0715 июля08:13МСК
USD59.88-0.30
EUR68.36-0.45
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Основатель Blackwater хочет создать в Афганистане "Ост-Индскую компанию"

08:0015.07.2017
(обновлено: 08:01 15.07.2017)
0680
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base Американские военнослужащие возвращаются на базу после патрулирования территории возле города Калат, АфганистанАмериканские военнослужащие возвращаются на базу после патрулирования территории возле города Калат, Афганистан
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base

Илья Плеханов, для РИА Новости

Около месяца назад Дональд Трамп дал добро на отправку в Афганистан дополнительного контингента американских военнослужащих. Не все в руководстве США были довольны подобным решением. Главный политический советник президента Стив Бэннон и зять Трампа Джаред Кушнер настойчиво рекомендовали послушать, что говорит Эрик Принс.

Портреты президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
WP: основатель Blackwater налаживал связи между Путиным и Трампом

Идеи Принса до Трампа

Эрик Принс — человек более чем известный. Он — бывший глава частной военной компании (ЧВК) Blackwater, которая после Ирака стала воплощением негативного отношения к контракторам как таковым. После громких судебных разбирательств и нескольких лет в тени сегодня Принс снова выходит на политическую арену в США.

Частично это связано и с тем, что Бетси ДеВос, родная сестра Эрика Принса, занимает пост министра образования в администрации Трампа, а сам Принс дружен со Стивом Бэнноном и вице-президентом Майклом Пенсом.

Но дело не только в связях и родственниках. Принс дистанцировался от скандального прошлого Blackwater и вновь начал настойчиво и публично предлагать решить вопросы глобальной безопасности с помощью контракторов.

© AP Photo / Gerry Broome, File Создатель Blackwater Эрик Принс. 2008 год
© AP Photo / Gerry Broome, File
Создатель Blackwater Эрик Принс. 2008 год

Повстанцы в Южном Судане
© AP Photo / Jason Patinkin
Солдаты без оружия: как действуют китайские ЧВК
В 2006 году он говорил о возможности создать атакующие "миротворческие" наемные силы, которые бы заменили медленные и нерешительные силы ООН и агрессивно, быстро и эффективно наводили бы порядок в горячих точках по всему миру. В 2014 году Принс побывал в Нигерии и предложил за 1,5 миллиарда долларов с помощью ЧВК уничтожить "Боко Харам"*, а также прекратить воровство нефти в стране. Годом спустя Принс выступил с предложением создать в Ливии частную береговую службу, которая бы за четыре месяца остановила поток беженцев в Европу. Финансировать проект в теории должны были Евросоюз и Ливия, для которой бы ЕС разморозил арестованные старые банковские счета. Но в ЕС идея Принса не нашла поддержки. Основатель самой известной ЧВК в мире также предлагал силами наемников за короткий срок без лишних геополитических игрищ расправиться с ИГ* в Ираке и Сирии. По его мнению, это обошлось бы дешевле, чем все текущие операции по борьбе с исламистами. У политиков, которые хорошо помнили, что хаос в Ираке был создан во многом руками Blackwater, эта идея предсказуемо не нашла отклика.
Жители после авиаудара в Сане. Архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed
В составе арабской коалиции в Йемене воюют 400 наемников из Blackwater

И вот теперь Афганистан. Даже если США и коалиция доведут численность своих войск там до 20-25 тысяч человек, нет никаких оснований верить, что они сегодня сделают что-то лучше, чем 140 тысяч солдат в предыдущие годы.

Поэтому Бэннон и Кушнер захотели организовать встречу главы Пентагона генерала Джеймса Мэттиса с Эриком Принсом и миллиардером Стивом Файнбергом, владельцем одной из самых мощных корпораций в мире военных контрактов — DynCorp International. Стив Файнберг, кстати, уже встречался с Трампом, чтобы обсудить вопросы политики в Афганистане и работу разведывательных агентств, а Эрик Принс консультировал официальных представителей Белого дома и встречался с генералом Макмастером, советником Трампа по вопросам национальной безопасности.

© AP Photo / Musadeq SadeqАмериканские военные в командном пункте
© AP Photo / Musadeq Sadeq
Американские военные в командном пункте

Новые предложения по Афганистану

Вид города Кабул. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в фотобанк
Пекин "недоумевает" из-за стратегии США в Афганистане
Эрик Принс со свойственным ему размахом выступил с предложением создать в Афганистане аналог Ост-Индской компании и учредить подобие должности вице-короля, который отвечал бы за все происходящее в стране, как это было сделано Великобританией в Индии. Вице-король, по задумке Принса, решал бы все вопросы в стране единолично без бюрократической проволочки и бесконечных совещаний с Вашингтоном и отвечал бы только перед президентом США.

Кроме того, он имел бы полномочия принимать решения по законодательству, бюджету, инфраструктурным проектам, контрактам, политике, военным действиям и тому подобному. Принс приводит в пример действия генерала Макартура в послевоенной Японии, когда главнокомандующий оккупационными войсками союзников смог искоренить коррупцию и внес вклад в создание новой конституции страны.

© AFP 2017 / Tim SloanОснователь Blackwater американец Эрик Принс. 2007 год
© AFP 2017 / Tim Sloan
Основатель Blackwater американец Эрик Принс. 2007 год

Еще одно новшество заключается в том, что бизнесмен предлагает отправлять в Афганистан наемников не на временной ротационной основе на несколько месяцев, а на долгие годы (если не всю жизнь), чтобы они жили, несли все тяготы службы и воевали плечом к плечу с подразделениями, состоящими из местных жителей.

Афганский десантник недалеко от места американской бомбардировки в Афганистане. Архивное фото
© AP Photo / Rahmat Gul
США планируют освободить Афганистан от ИГ* в 2017 году

Это бы позволило американским наемникам стать полноценной частью афганского мира, знать его язык и культуру. Этот подход, по мнению Принса, вернул бы веру афганцев в реальную помощь Запада и делал их дисциплинированными и лояльными своим подразделениям.

В Афганистане при этом могут оставаться спецподразделения стран Запада, но только для выполнения точечных силовых задач. Совокупная цена присутствия наемных военных и ограниченных сил спецназа, по расчетам Принса, была бы в разы меньше, чем содержание большого официального контингента, а именно — менее чем 10 миллиардов долларов в год.

Основными инвесторами проекта, по мнению Принса, должны стать крупные западные корпорации, которые заинтересованы в добыче природных ресурсов Афганистана и вытеснении торговли опиумом с рынка. DynCorp International, которая выполняет в том числе и логистические, ремонтные и строительные задачи, в Афганистане уже получила от Госдепа США контракты на 2,5 миллиарда долларов. Поэтому должен измениться подход ко всей афганской кампании. США должны сосредоточиться не на контроле над населением и большими городами, а на контроле над источниками доходов, а именно — над природными ресурсами, рудниками, шахтами, карьерами, которые сейчас не приносят прибыли стране, а эксплуатируются Талибаном*.

Генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко. Архив
© AP Photo / Charles Dharapak, File
Американский "План С" для Афганистана: пусть они сами воюют за свою страну

Очевидно, что предложения военного воротилы со столь подмоченной репутацией не могли не быть встречены в штыки в США. Пресса назвала предложения Принса о новой Ост-Индской компании возрождением колониализма. Журналисты и эксперты обоснованно отметили, что при таком подходе слишком большую власть получат частные корпорации, которые будут работать в Афганистане под прикрытием наемных военных лишь ради выгоды и без оглядки на долгосрочные перспективы.

Принс, однако, уверен в обратном. По его словам, там, где делаются деньги, замолкает свинец, и торговать выгоднее, чем воевать. По этой же причине, кстати, он убежден, что между Китаем (а Принс сегодня работает на китайскую компанию) и США не будет военного конфликта.

Американские военный в Афганистане, 2011 год
© AFP 2017 / Romeo Gacad
Преступления "морских котиков": томагавки, скальпы и пропавшие деньги
Считается, что министр обороны США генерал Джеймс Мэттис прохладно отнесся к идеям Принса. Военачальник уверен, что полагаться в Афганистане только на контракторов — это уже перебор, но сам факт подобных разговоров с частным сектором говорит о том, что в руководстве США пытаются найти, помимо военных, какие-либо коммерческие пути выхода из афганского кризиса.

Так или иначе, Мэттис в этом месяце должен представить Трампу свои дальнейшие рекомендации по Афганистану. Бывший спецпосланник США в Афганистане и Пакистане Лорел Миллер, оставившая свой пост в июне, заявила, что статус-кво в Афганистане никого не устраивает и американцам важно рассматривать все возможные варианты для влияния на ситуацию. Даже самые экстравагантные.

*Террористические организации, запрещенные на территории России.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена