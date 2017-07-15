Основатель Blackwater хочет создать в Афганистане "Ост-Индскую компанию"

Илья Плеханов, для РИА Новости

Около месяца назад Дональд Трамп дал добро на отправку в Афганистан дополнительного контингента американских военнослужащих. Не все в руководстве США были довольны подобным решением. Главный политический советник президента Стив Бэннон и зять Трампа Джаред Кушнер настойчиво рекомендовали послушать, что говорит Эрик Принс.

Идеи Принса до Трампа

Эрик Принс — человек более чем известный. Он — бывший глава частной военной компании (ЧВК) Blackwater, которая после Ирака стала воплощением негативного отношения к контракторам как таковым. После громких судебных разбирательств и нескольких лет в тени сегодня Принс снова выходит на политическую арену в США.

Частично это связано и с тем, что Бетси ДеВос, родная сестра Эрика Принса, занимает пост министра образования в администрации Трампа, а сам Принс дружен со Стивом Бэнноном и вице-президентом Майклом Пенсом.

Но дело не только в связях и родственниках. Принс дистанцировался от скандального прошлого Blackwater и вновь начал настойчиво и публично предлагать решить вопросы глобальной безопасности с помощью контракторов.

© AP Photo / Gerry Broome, File Создатель Blackwater Эрик Принс. 2008 год © AP Photo / Gerry Broome, File Создатель Blackwater Эрик Принс. 2008 год

В 2006 году он говорил о возможности создать атакующие "миротворческие" наемные силы, которые бы заменили медленные и нерешительные силы ООН и агрессивно, быстро и эффективно наводили бы порядок в горячих точках по всему миру. В 2014 году Принс побывал в Нигерии и предложил за 1,5 миллиарда долларов с помощью ЧВК уничтожить "Боко Харам"*, а также прекратить воровство нефти в стране. Годом спустя Принс выступил с предложением создать в Ливии частную береговую службу, которая бы за четыре месяца остановила поток беженцев в Европу. Финансировать проект в теории должны были Евросоюз и Ливия, для которой бы ЕС разморозил арестованные старые банковские счета. Но в ЕС идея Принса не нашла поддержки. Основатель самой известной ЧВК в мире также предлагал силами наемников за короткий срок без лишних геополитических игрищ расправиться с ИГ* в Ираке и Сирии. По его мнению, это обошлось бы дешевле, чем все текущие операции по борьбе с исламистами. У политиков, которые хорошо помнили, что хаос в Ираке был создан во многом руками Blackwater, эта идея предсказуемо не нашла отклика.

И вот теперь Афганистан. Даже если США и коалиция доведут численность своих войск там до 20-25 тысяч человек, нет никаких оснований верить, что они сегодня сделают что-то лучше, чем 140 тысяч солдат в предыдущие годы.

Поэтому Бэннон и Кушнер захотели организовать встречу главы Пентагона генерала Джеймса Мэттиса с Эриком Принсом и миллиардером Стивом Файнбергом, владельцем одной из самых мощных корпораций в мире военных контрактов — DynCorp International. Стив Файнберг, кстати, уже встречался с Трампом, чтобы обсудить вопросы политики в Афганистане и работу разведывательных агентств, а Эрик Принс консультировал официальных представителей Белого дома и встречался с генералом Макмастером, советником Трампа по вопросам национальной безопасности.

© AP Photo / Musadeq Sadeq Американские военные в командном пункте © AP Photo / Musadeq Sadeq Американские военные в командном пункте

Новые предложения по Афганистану

Эрик Принс со свойственным ему размахом выступил с предложением создать в Афганистане аналог Ост-Индской компании и учредить подобие должности вице-короля, который отвечал бы за все происходящее в стране, как это было сделано Великобританией в Индии. Вице-король, по задумке Принса, решал бы все вопросы в стране единолично без бюрократической проволочки и бесконечных совещаний с Вашингтоном и отвечал бы только перед президентом США.

Кроме того, он имел бы полномочия принимать решения по законодательству, бюджету, инфраструктурным проектам, контрактам, политике, военным действиям и тому подобному. Принс приводит в пример действия генерала Макартура в послевоенной Японии, когда главнокомандующий оккупационными войсками союзников смог искоренить коррупцию и внес вклад в создание новой конституции страны.

Еще одно новшество заключается в том, что бизнесмен предлагает отправлять в Афганистан наемников не на временной ротационной основе на несколько месяцев, а на долгие годы (если не всю жизнь), чтобы они жили, несли все тяготы службы и воевали плечом к плечу с подразделениями, состоящими из местных жителей.

Это бы позволило американским наемникам стать полноценной частью афганского мира, знать его язык и культуру. Этот подход, по мнению Принса, вернул бы веру афганцев в реальную помощь Запада и делал их дисциплинированными и лояльными своим подразделениям.

В Афганистане при этом могут оставаться спецподразделения стран Запада, но только для выполнения точечных силовых задач. Совокупная цена присутствия наемных военных и ограниченных сил спецназа, по расчетам Принса, была бы в разы меньше, чем содержание большого официального контингента, а именно — менее чем 10 миллиардов долларов в год.

Основными инвесторами проекта, по мнению Принса, должны стать крупные западные корпорации, которые заинтересованы в добыче природных ресурсов Афганистана и вытеснении торговли опиумом с рынка. DynCorp International, которая выполняет в том числе и логистические, ремонтные и строительные задачи, в Афганистане уже получила от Госдепа США контракты на 2,5 миллиарда долларов. Поэтому должен измениться подход ко всей афганской кампании. США должны сосредоточиться не на контроле над населением и большими городами, а на контроле над источниками доходов, а именно — над природными ресурсами, рудниками, шахтами, карьерами, которые сейчас не приносят прибыли стране, а эксплуатируются Талибаном*.

Очевидно, что предложения военного воротилы со столь подмоченной репутацией не могли не быть встречены в штыки в США. Пресса назвала предложения Принса о новой Ост-Индской компании возрождением колониализма. Журналисты и эксперты обоснованно отметили, что при таком подходе слишком большую власть получат частные корпорации, которые будут работать в Афганистане под прикрытием наемных военных лишь ради выгоды и без оглядки на долгосрочные перспективы.

Принс, однако, уверен в обратном. По его словам, там, где делаются деньги, замолкает свинец, и торговать выгоднее, чем воевать. По этой же причине, кстати, он убежден, что между Китаем (а Принс сегодня работает на китайскую компанию) и США не будет военного конфликта.

Считается, что министр обороны США генерал Джеймс Мэттис прохладно отнесся к идеям Принса. Военачальник уверен, что полагаться в Афганистане только на контракторов — это уже перебор, но сам факт подобных разговоров с частным сектором говорит о том, что в руководстве США пытаются найти, помимо военных, какие-либо коммерческие пути выхода из афганского кризиса.

Так или иначе, Мэттис в этом месяце должен представить Трампу свои дальнейшие рекомендации по Афганистану. Бывший спецпосланник США в Афганистане и Пакистане Лорел Миллер, оставившая свой пост в июне, заявила, что статус-кво в Афганистане никого не устраивает и американцам важно рассматривать все возможные варианты для влияния на ситуацию. Даже самые экстравагантные.

*Террористические организации, запрещенные на территории России.