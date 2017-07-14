Премьер Турции похвалил местные СМИ за освещение попытки госпереворота

АНКАРА, 14 июл — РИА Новости, Радик Амиров. Турецкие СМИ в период попытки государственного переворота в июле 2016 года проявили себя настоящими профессионалами, честно отражая события того периода, об этом в пятницу заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в Анкаре на встрече с журналистами из 52 стран.

"Наши журналисты изменили ситуацию в самом начале путча. Они доводили до своих сограждан истинную картину происходящего, например, что президент (Тайип) Эрдоган остается на своем месте, со своим народом, что организаторы путча — противники демократии, они посмели покуситься на целостность и суверенитет государства", — сказал премьер Турции.

"Наши СМИ сдали прошлогодний экзамен на "отлично", — добавил он, отметив, что среди погибших был журналист Мустафа Чамбаз.

Бинали Йылдырым также выразил надежду, что международное сотрудничество в сфере СМИ укрепит авторитет Турции и расширит контакты между странами.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 100 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.