Премьер Турции похвалил местные СМИ за освещение попытки госпереворота

АНКАРА, 14 июл — РИА Новости, Радик Амиров. Турецкие СМИ в период попытки государственного переворота в июле 2016 года проявили себя настоящими профессионалами, честно отражая события того периода, об этом в пятницу заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в Анкаре на встрече с журналистами из 52 стран.
"Наши журналисты изменили ситуацию в самом начале путча. Они доводили до своих сограждан истинную картину происходящего, например, что президент (Тайип) Эрдоган остается на своем месте, со своим народом, что организаторы путча — противники демократии, они посмели покуситься на целостность и суверенитет государства", — сказал премьер Турции.
"Наши СМИ сдали прошлогодний экзамен на "отлично", — добавил он, отметив, что среди погибших был журналист Мустафа Чамбаз.
Бинали Йылдырым также выразил надежду, что международное сотрудничество в сфере СМИ укрепит авторитет Турции и расширит контакты между странами.
Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.