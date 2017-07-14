Религиозная святыня Иерусалима стала плацдармом для вылазки боевиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Одна из самых почитаемых религиозных святынь Иерусалима Храмовая гора стала плацдармом для вылазки вооруженных боевиков, которые воспользовались ее территорией, чтобы с тыла атаковать израильских полицейских и попытаться уйти от погони.

Жертвами нападения стали двое правоохранителей. Ответным огнем уничтожены все трое нападавших, в которых опознали израильтян арабского происхождения.

Израильские власти квалифицировали нападение как теракт и назвали его осквернением святыни, главной для последователей иудаизма и третьей по значимости в мире ислама. Гора, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была закрыта для верующих и туристов, там отменены многолюдные пятничные молитвы и проводятся обыски в поисках тайников с оружием.

В новейшей истории немало прецедентов, когда события, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах ограничить там права мусульман становились катализатором масштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.

Нападение

Камеры наружного наблюдения, которыми нашпигован иерусалимский Старый город, засняли нападение. На записи видно, как боевики подбегают со спины к полицейским, дежурившим утром у входа на Храмовую гору, и стреляют в упор. Своих жертв злоумышленники застают врасплох: один из них сидит, второй стоит в расслабленной позе.

Полицейских Хаиля Сатауи и Камиля Шанана в критическом состоянии доставили в больницу, спустя несколько часов стало известно об их смерти. Оба принадлежали к друзской общине, представителей которой особенно много в частях пограничной полиции.

После нападения боевики, по данным полиции, пытались вернуться на Храмовую гору и найти убежище в ее мечетях, куда израильские силовики обычно не заходят. В ходе преследования все они были ликвидированы. На видео, снятое на мобильный телефон, попал момент, когда араб, уже лежащий на земле в окружении полицейских, неожиданно вскакивает, бежит, в него стреляют со всех сторон, он падает, а стрельба продолжается еще несколько секунд.

В боевиках опознали израильтян, арабов по национальности, из города Умм аль-Фахма, который расположен на севере страны. Старшему из них было 29 лет, остальным — по 19. Все они носят фамилию Джабарин и, по данным СМИ, являются родственниками. Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила, что они не имели криминально-террористического прошлого. Перед нападением молодые люди сфотографировались на Храмовой горе и выложили снимок в социальные сети с комментарием: "Завтра улыбка будет еще прекрасней".

При них нашли пистолет, ножи и два пистолета-пулемета типа "Карл-Густав", выпуск которых налажен в подпольных мастерских Западного берега реки Иордан. Такое же оружие применялось в ходе предыдущего крупного происшествия под стенами Старого города, где 16 июня трое палестинцев напали на израильских силовиков и убили девушку-пограничницу.

Исторический центр Иерусалима, куда ежедневно стекаются тысячи туристов и паломников со всего мира, остается одной из самых "горячих точек" нынешнего обострения конфликта, унесшего с осени позапрошлого года жизни почти 50 израильтян и иностранцев.

Власти подсчитали, что в этом районе произошли три десятка атак "новой волны". Подобные нападения в Израиле обычно признают действиями одиночек, но винят палестинское руководство, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде.

Статус-кво

Нападение на Храмовой горе и закрытие святыни стало предметом телефонного разговора израильского и палестинского лидеров. В последние годы, прошедшие под знаком стагнации ближневосточного мирного процесса, Биньямин Нетаньяху и Махмуд Аббас крайне редко общаются напрямую.

Официальное палестинское агентство ВАФА сообщило, что Аббас осудил убийство полицейских, но призвал Израиль снять запрет на доступ мусульман к мечетям Храмовой горы. Он предупредил Нетаньяху о "последствиях таких действий или угрозе их использования для изменения религиозного и исторического статуса святых мест".

Немедленного открытия Храмовой горы от Израиля потребовала и Иордания, чей король Абдалла II имеет статус хранителя святынь Иерусалима. Восточную часть города, включая исторический центр, иорданцы контролировали до войны 1967 года.

"Иордания отвергает любые посягательства на права мусульман совершать религиозные обряды в своих священных храмах", — цитирует официальное агентство "Петра" госминистра информации страны Мухаммеда аль-Мумани.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что события в Иерусалиме могут спровоцировать эскалацию насилия и призвал все стороны "действовать ответственно", чтобы ее избежать.

Канцелярия Нетаньяху заверила, что меры безопасности на Храмовой горе не приведут к изменению статус-кво, который предполагает, что святыня находится под автономным управлением "Вакфа" — фонда мусульманского имущества, там могут молиться только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

Восстановление доступа туда верующих и туристов предполагается начать после намеченной на воскресенье "оценки ситуации" в историческом центре Иерусалима, отмечается в пресс-релизе по итогам одного из совещаний Нетаньяху с силовиками.