Религиозная святыня Иерусалима стала плацдармом для вылазки боевиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Одна из самых почитаемых религиозных святынь Иерусалима Храмовая гора стала плацдармом для вылазки вооруженных боевиков, которые воспользовались ее территорией, чтобы с тыла атаковать израильских полицейских и попытаться уйти от погони.
Жертвами нападения стали двое правоохранителей. Ответным огнем уничтожены все трое нападавших, в которых опознали израильтян арабского происхождения.
Израильские власти квалифицировали нападение как теракт и назвали его осквернением святыни, главной для последователей иудаизма и третьей по значимости в мире ислама. Гора, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была закрыта для верующих и туристов, там отменены многолюдные пятничные молитвы и проводятся обыски в поисках тайников с оружием.
В новейшей истории немало прецедентов, когда события, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах ограничить там права мусульман становились катализатором масштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.
Нападение
Камеры наружного наблюдения, которыми нашпигован иерусалимский Старый город, засняли нападение. На записи видно, как боевики подбегают со спины к полицейским, дежурившим утром у входа на Храмовую гору, и стреляют в упор. Своих жертв злоумышленники застают врасплох: один из них сидит, второй стоит в расслабленной позе.
После нападения боевики, по данным полиции, пытались вернуться на Храмовую гору и найти убежище в ее мечетях, куда израильские силовики обычно не заходят. В ходе преследования все они были ликвидированы. На видео, снятое на мобильный телефон, попал момент, когда араб, уже лежащий на земле в окружении полицейских, неожиданно вскакивает, бежит, в него стреляют со всех сторон, он падает, а стрельба продолжается еще несколько секунд.
В боевиках опознали израильтян, арабов по национальности, из города Умм аль-Фахма, который расположен на севере страны. Старшему из них было 29 лет, остальным — по 19. Все они носят фамилию Джабарин и, по данным СМИ, являются родственниками. Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила, что они не имели криминально-террористического прошлого. Перед нападением молодые люди сфотографировались на Храмовой горе и выложили снимок в социальные сети с комментарием: "Завтра улыбка будет еще прекрасней".
При них нашли пистолет, ножи и два пистолета-пулемета типа "Карл-Густав", выпуск которых налажен в подпольных мастерских Западного берега реки Иордан. Такое же оружие применялось в ходе предыдущего крупного происшествия под стенами Старого города, где 16 июня трое палестинцев напали на израильских силовиков и убили девушку-пограничницу.
Власти подсчитали, что в этом районе произошли три десятка атак "новой волны". Подобные нападения в Израиле обычно признают действиями одиночек, но винят палестинское руководство, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде.
Статус-кво
Нападение на Храмовой горе и закрытие святыни стало предметом телефонного разговора израильского и палестинского лидеров. В последние годы, прошедшие под знаком стагнации ближневосточного мирного процесса, Биньямин Нетаньяху и Махмуд Аббас крайне редко общаются напрямую.
Официальное палестинское агентство ВАФА сообщило, что Аббас осудил убийство полицейских, но призвал Израиль снять запрет на доступ мусульман к мечетям Храмовой горы. Он предупредил Нетаньяху о "последствиях таких действий или угрозе их использования для изменения религиозного и исторического статуса святых мест".
"Иордания отвергает любые посягательства на права мусульман совершать религиозные обряды в своих священных храмах", — цитирует официальное агентство "Петра" госминистра информации страны Мухаммеда аль-Мумани.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что события в Иерусалиме могут спровоцировать эскалацию насилия и призвал все стороны "действовать ответственно", чтобы ее избежать.
Канцелярия Нетаньяху заверила, что меры безопасности на Храмовой горе не приведут к изменению статус-кво, который предполагает, что святыня находится под автономным управлением "Вакфа" — фонда мусульманского имущества, там могут молиться только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.
Восстановление доступа туда верующих и туристов предполагается начать после намеченной на воскресенье "оценки ситуации" в историческом центре Иерусалима, отмечается в пресс-релизе по итогам одного из совещаний Нетаньяху с силовиками.