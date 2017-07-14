В Турции уволили еще семь тысяч причастных к попытке переворота госслужащих

АНКАРА, 14 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Около 7 тысяч госслужащих уволены новым постановлением правительства Турции в рамках действия режима ЧП, введенного после попытки переворота в июле прошлого года. Постановление опубликовано в официальном вестнике Resmi Gazete в пятницу.

"Лица, список которых приведен отдельно, уволены с государственных должностей в связи с их причастностью к группам, организациям или структурам, признанным террористическими или ведущими деятельность против национальной безопасности", — говорится в постановлении, имеющем силу закона в рамках действующего после попытки переворота режима ЧП.

Среди уволенных — 2303 сотрудника сил безопасности, 1486 — МВД, 546 военнослужащих, 789 сотрудников Минздрава, 551 – управления по делам религии, 418 — Минюста, 102 — Минобразования, 45 – МИД. Всего уволены около 7 тысяч госслужащих.

Кроме этого, в постановлении сообщается о восстановлении на госслужбе нескольких десятков ранее отстраненных от работы госслужащих.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 100 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.